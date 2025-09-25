Лукашенко предложил Пашиняну помощь в развитии ядерных технологий

Лукашенко: Пашинян может попросить у РФ и РБ помощи в развитии ядерных технологий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обратиться к Минску и Москве за помощью в развитии ядерных технологий. Об этом белорусский лидер заявил в ходе Глобального атомного форума на ВДНХ, передает ТАСС.

«Да, Никол Воваевич [Пашинян], если нужно, обращайтесь. Если президент [России] одобрит, мы готовы приступать», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что Белоруссия готова принять участие в строительстве атомных электростанций в других государствах.

В ходе форума Лукашенко также заявил, что Белоруссия благодарна России и ее президенту Владимиру Путину за помощь со строительством АЭС. По его словам, благодаря Москве РБ стала по-настоящему ядерной страной.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии создана «самая красивая атомная станция».