На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко предложил Пашиняну помощь в развитии ядерных технологий

Лукашенко: Пашинян может попросить у РФ и РБ помощи в развитии ядерных технологий
true
true
true
close
РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обратиться к Минску и Москве за помощью в развитии ядерных технологий. Об этом белорусский лидер заявил в ходе Глобального атомного форума на ВДНХ, передает ТАСС.

«Да, Никол Воваевич [Пашинян], если нужно, обращайтесь. Если президент [России] одобрит, мы готовы приступать», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что Белоруссия готова принять участие в строительстве атомных электростанций в других государствах.

В ходе форума Лукашенко также заявил, что Белоруссия благодарна России и ее президенту Владимиру Путину за помощь со строительством АЭС. По его словам, благодаря Москве РБ стала по-настоящему ядерной страной.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии создана «самая красивая атомная станция».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами