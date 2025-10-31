Путин назначил посла России в Республике Фиджи

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Фиджи. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Михаила Ивановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Островов Фиджи по совместительству», — отмечается в указе.

Петраков с 1982 года находится на дипломатической службе. С 2019 по 2021 годы он был директором департамента Ситуационно-кризисного центра. Затем его назначили спецпредставителем президента России по делимитации и демаркации государственной границы со странами СНГ.

21 августа 2025 года Петраков стал новым послом Российской Федерации в Австралии. Он награжден орденами Дружбы и Почета.

22 октября глава российского государства назначил Сергея Жесткого послом России в Лаосе.

21 октября российский лидер назначил Андрея Столярова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сьерра-Леоне.

Ранее Путин назначил нового посла России в Южном Судане.