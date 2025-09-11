Путин назначил нового посла России в Южном Судане

Президент России Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского послом России в Южном Судане, где решили открыть российское представительство. Об этом говорится в указе, обнародованном на официальном сайте публикования правовых актов.
«Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Южный Судан», — говорится в сообщении.
Другим указом глава государства освободил Владлена Семиволоса от обязанностей посла России в Южном Судане.
В российском дипведомстве ранее рассказывали о работе над открытием посольств в Сьерра-Леоне и Нигере.
До этого Путин назначил Алексея Ерхова послом Российской Федерации в Узбекистане.
В то же время глава российского государства освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане.
Ранее восемь депортированных из США мигрантов-преступников добрались до Южного Судана.