На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назначил нового посла России в Южном Судане

Путин назначил Космодемьянского послом России в Южном Судане
true
true
true
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского послом России в Южном Судане, где решили открыть российское представительство. Об этом говорится в указе, обнародованном на официальном сайте публикования правовых актов.

«Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Южный Судан», — говорится в сообщении.

Другим указом глава государства освободил Владлена Семиволоса от обязанностей посла России в Южном Судане.

В российском дипведомстве ранее рассказывали о работе над открытием посольств в Сьерра-Леоне и Нигере.

До этого Путин назначил Алексея Ерхова послом Российской Федерации в Узбекистане.

В то же время глава российского государства освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане.

Ранее восемь депортированных из США мигрантов-преступников добрались до Южного Судана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами