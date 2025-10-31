Белоруссия обновила ядерное оружие на своей территории

Белоруссия завезла из России новейшее ядерное оружие. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь — обслуживать его. Россияне помогают. Мы его обратно завезли», — сказал он.

В июне госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в республике к концу 2025 года.

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в ходе которых отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник».

Ранее Лукашенко предложил Пашиняну помощь в развитии ядерных технологий.