На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина получит от Грузии генераторы на 44 млн рублей

Правительство Грузии отправит генераторы Украине на 44 млн рублей
true
true
true
close
РИА Новости

Правительство Грузии отправит помощь Украине в виде генераторов на 1,5 миллиона лари (44 миллиона рублей). Об этом сообщили в эфире грузинского Первого канала.

«Согласно постановлению, Фонд развития энергетики Грузии закупит генераторы разных типов на сумму 1,5 миллиона лари для поставки в Украину», — приводит канал решение ведомства.

Данное постановление будет подписано премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе в пятницу, 31 октября.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал поставки Украине новой партии ракет для ПВО. Лондон планирует отправить Киеву более 5000 легких многопольных ракет.

Сообщалось также, что Швеция начнет поставки Украине истребителей Gripen E через три года. Об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее стали известны детали возможных поставок ракет Tomahawk Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами