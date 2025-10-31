Украина получит от Грузии генераторы на 44 млн рублей

Правительство Грузии отправит помощь Украине в виде генераторов на 1,5 миллиона лари (44 миллиона рублей). Об этом сообщили в эфире грузинского Первого канала.

«Согласно постановлению, Фонд развития энергетики Грузии закупит генераторы разных типов на сумму 1,5 миллиона лари для поставки в Украину», — приводит канал решение ведомства.

Данное постановление будет подписано премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе в пятницу, 31 октября.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал поставки Украине новой партии ракет для ПВО. Лондон планирует отправить Киеву более 5000 легких многопольных ракет.

Сообщалось также, что Швеция начнет поставки Украине истребителей Gripen E через три года. Об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее стали известны детали возможных поставок ракет Tomahawk Украине.