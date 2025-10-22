На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швеция сможет поставить первую партию истребителей Украине через три года

Кристерссон: Швеция начнет поставки истребителей Gripen E Украине через три года
Global Look Press

Швеция начнет поставки Украине истребителей Gripen E через три года. Об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, трансляция велась на сайте правительства Швеции.

«Мы сможем начать поставки примерно через три года, при этом не будет поставлено сразу 150 самолетов», — сказал он, отметив, что производственные мощности для этого создаются.

В среду Кристерссон и Зеленский подписали документ о сотрудничестве в области военно-воздушных сил. В шведском кабмине отметили, что это является первым шагом к потенциально крупной экспортной сделке.

«Сегодня мы подписали важный меморандум о намерениях, что стало шагом к возможному масштабному экспортному соглашению по Gripen — вероятно, от 100 до 150 истребителей, для создания новых и очень мощных украинских Военно-воздушных сил. Президент Зеленский также получил возможность лично убедиться в впечатляющих возможностях истребителя Gripen. Это укрепит позиции как Украины, так и Швеции и Европы», — сказал шведский премьер.

Ранее Украина получила первые партии оружия в рамках PURL.

