Стармер анонсировал поставки Украине новой партии ракет для ПВО

Стармер: Великобритания предоставит Украине еще 5 тысяч ракет для усиления ПВО

Великобритания предоставит Украине еще пять тысяч ракет для усиления противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции после заседания «коалиции желающих» 24 октября, его слова приводятся на сайте британского правительства.

«Предоставить Украине более 5000 легких многопольных ракет», — объявил Стармер.

Он также отметил, что Британия намерена и дальше укреплять оборону Украины и работает над тем, чтобы предоставить еще 140 ракет досрочно к зиме.

24 октября состоялось очередное заседание так называемой «коалиции желающих». По данным канала Sky News, участники этой встречи, в частности, обсуждали вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

В публикации отмечается, что вместе с тем члены «коалиции» обсудили вопрос об изъятии российских замороженных активов в Европе, а также то, как нанести Москве «еще больший удар» в нефтяной сфере.

Ранее Орбан заявил, что «коалиция желающих» оказалась «по уши» в конфликте на Украине.