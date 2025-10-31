Самолету президента Колумбии отказали в дозаправке из-за санкций США

Самолет президента Колумбии Петро не смог дозаправиться в связи с санкциями США

Самолету колумбийского президента Густаво Петро, на котором он отправился в Саудовскую Аравию, не позволили совершить дозаправку на островах Кабо-Верде из-за наложенных на политика санкций США. Об этом сообщает El Pais.

На своей странице в соцсети X лидер Колумбии написал, что в конечном итоге его Boeing 737-700 смог остановиться для дозаправки на военной базе в Мадриде. По данным издания, это произошло после вмешательства испанского правительства.

Петро также призвал расторгнуть контракт с американской компанией по поставке топлива, расположенной в Кабо-Верде.

Как ранее заявлял глава Минфина США Скотт Бессент, причиной введения санкций против колумбийского президента стал беспрецедентный рост производства кокаина в Колумбии под его руководством. По словам министра, это приводит к «заполонению Соединенных Штатов и отравлению американцев».

19 октября сообщалось о требовании президента США Дональда Трампа к колумбийскому лидеру немедленно прекратить производство наркотиков в стране, угрожая в противном случае «некрасивыми» мерами со стороны Вашингтона.

В ответ на это, 23 октября Петро заявил, что колумбийские наркоторговцы действуют на территории США, используя связи с Трампом для осуществления своей деятельности.

Ранее Петро отверг заявления США о росте производства кокаина.