Минфин США объяснил санкции против президента Колумбии

Бессент: санкции против Петро связаны с производством кокаина в Колумбии
Fernando Vergara/AP

Причиной введения санкций против колумбийского президента Густаво Петро стал беспрецедентный рост производства кокаина в Колумбии под его руководством. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, чьи слова приводит РИА Новости.

Бессент заявил, что с момента прихода Петро к власти, производство кокаина в стране достигло небывалых за последние десятилетия объемов, что приводит к «заполонению Соединенных Штатов и отравлению американцев».

19 октября сообщалось о требовании Трампа к колумбийскому лидеру немедленно прекратить производство наркотиков в стране, угрожая в противном случае «некрасивыми» мерами со стороны Вашингтона.

В ответ на это, 23 октября Петро заявил, что колумбийские наркоторговцы действуют на территории США, используя связи с Трампом для осуществления своей деятельности.

24 октября Соединенные Штаты ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро.

Ранее США ввели санкции против трех банков за участие в торговле наркотиками.

