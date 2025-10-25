Президент Колумбии отверг заявления США о росте производства кокаина

Президент Колумбии Густаво Петро отверг заявление министерства финансов США о росте производства кокаина в стране. Свою позицмю политик выразил в социальной сети X.

«То, что говорит Министерство финансов США, — ложь. <…> В мое время кокаина не стало больше, наоборот, моя администрация изъяла больше кокаина, чем когда-либо», — написал Петро.

Презиздент отметил, что ему удалось значительно сократить темпы роста площадей под посевами коки, которые при предыдущей администрации достигали 230 тысяч гектаров: с 42% до 13% в 2022 году, до 9% в 2023-м и до 3% в 2024 году. По его словам, из 260 тысяч гектаров таких плантаций в 2024 году около 80 тысяч оставались заброшенными более трех лет, а еще 22 тысячи были использованы для выращивания сельскохозяйственных культур.

Как ранее заявлял глава Минфина США Скотт Бессент, причиной введения санкций против колумбийского президента стал беспрецедентный рост производства кокаина в Колумбии под его руководством. По словам министра, это приводит к «заполонению Соединенных Штатов и отравлению американцев».

19 октября сообщалось о требовании Трампа к колумбийскому лидеру немедленно прекратить производство наркотиков в стране, угрожая в противном случае «некрасивыми» мерами со стороны Вашингтона.

В ответ на это, 23 октября Петро заявил, что колумбийские наркоторговцы действуют на территории США, используя связи с Трампом для осуществления своей деятельности.

Ранее СМИ рассказали, на какой опыт опирается Трамп в борьбе с наркотрафиком.