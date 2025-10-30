США обвинили в желании перекроить рынок нефти под себя

Соединенные Штаты пытаются перекроить мировой нефтяной рынок под себя и помешать сотрудничеству России и Венесуэлы. Об этом заявил заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков, передает РИА Новости.

По его словам, на нефтяном рынке американская сторона делает ставки на Гайаны и Венесуэлы, поскольку первая страна обладает запасами легкой, вторая — тяжелой нефти.

«Их смешение создает оптимальную фракцию для переработки на американских НПЗ, что делает регион критически важным для энергетической стратегии США», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что ратификация российско-венесуэльского договора о стратегическом партнерстве не случайно совпала с новым пакетом санкций против РФ. Матюшенков отметил, что для российских нефтегазовых компаний санкции означают вынужденный выход из активов в юрисдикциях.

Такая политика в отношении нефтяных индустрий складывается из-за того, что механизм OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) носит избирательный характер, пояснил он.

Матюшенков также отметил, что компании из США имеют возможность получить индивидуальные лицензии для работы с российскими активами, однако для других государств санкционные ограничения становятся абсолютными, что обеспечивает преимущество американской стороны на глобальном нефтяном рынке.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против российских нефтяных компаний, что уже спровоцировало рост цен на сырье.

Ранее в Индии заявили, что изучают последствия санкций США против России.