На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США обвинили в желании перекроить рынок нефти под себя

Матюшенков: США хотят помешать сотрудничеству России с Венесуэлой
true
true
true
close
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты пытаются перекроить мировой нефтяной рынок под себя и помешать сотрудничеству России и Венесуэлы. Об этом заявил заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков, передает РИА Новости.

По его словам, на нефтяном рынке американская сторона делает ставки на Гайаны и Венесуэлы, поскольку первая страна обладает запасами легкой, вторая — тяжелой нефти.

«Их смешение создает оптимальную фракцию для переработки на американских НПЗ, что делает регион критически важным для энергетической стратегии США», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что ратификация российско-венесуэльского договора о стратегическом партнерстве не случайно совпала с новым пакетом санкций против РФ. Матюшенков отметил, что для российских нефтегазовых компаний санкции означают вынужденный выход из активов в юрисдикциях.

Такая политика в отношении нефтяных индустрий складывается из-за того, что механизм OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) носит избирательный характер, пояснил он.

Матюшенков также отметил, что компании из США имеют возможность получить индивидуальные лицензии для работы с российскими активами, однако для других государств санкционные ограничения становятся абсолютными, что обеспечивает преимущество американской стороны на глобальном нефтяном рынке.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против российских нефтяных компаний, что уже спровоцировало рост цен на сырье.

Ранее в Индии заявили, что изучают последствия санкций США против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами