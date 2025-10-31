На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Европа восстанавливает армию в подготовке к войне с Россией

Bloomberg: Европе предстоят трудности в подготовке к возможной войне с Россией
French Army/AP

Европа ведет подготовку к войне с Россией, пополняя арсеналы и восстанавливая промышленность. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что блок столкнется с «колоссальными трудностями» при подготовке к конфликту.

«Европе предстоит столкнуться с колоссальными трудностями в подготовке к возможной войне с Россией», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале агентства, Европе предстоит восстановить «изможденные армии», пополнить арсеналы вооружений и перестроить раздробленную оборонную промышленность, не приспособленную к современным боевым действиям.

Региону также нужны более эффективные инструменты для ведения конфликта с Россией, пишет Bloomberg.

При этом, как пишут журналисты, Европа не может серьезно ответить на якобы «гибридные атаки» со стороны России.

«Санкции, самое мощное невоенное оружие Европы, совершенствуются, но их применение остаётся неравномерным. Каждый инцидент не приводит ни к чему, кроме расследования и заявления с осуждением», — отмечает агентство.

Газета The Financial Times (FT) сообщала, что Европейская комиссия совместно с правительствами стран-членов НАТО разрабатывает план по использованию транспорта для переброски военной техники в случае конфликта с РФ.

Ранее Лавров заявил о подготовке Запада к большой европейской войне.

Переговоры о мире на Украине
