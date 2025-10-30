На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС работает над планом быстрой переброски военной техники в случае конфликта

FT: в ЕК разрабатывают план по переброске военной техники на случай конфликта
Mindaugas Kulbis/AP

Европейская комиссия (ЕК) совместно с правительствами стран — членов регионального содружества и НАТО разрабатывает план по использованию транспорта для переброски военной техники в случае конфликта с РФ. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных чиновников.

В материале уточняется, что речь идет об использовании грузовиков, паромов и железнодорожных вагонов для транспортировки танков и тяжелой артиллерии через континент. По словам источников издания, одна из инициатив заключается в предоставлении властям европейских стран доступа к общим ресурсам «военной мобильности».

Как выяснили журналисты, ЕК планирует в ноябре текущего года представить предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и таможенных процедур на территории Европейского союза (ЕС). Цель плана состоит в уменьшении количества дней, необходимых армиям стран — членов для пересечения ЕС.

Чиновники рассказали, что государства регионального содружества могут начать предоставлять друг другу транспортные средства — грузовики, катера и самолеты — при появлении необходимости в переброске военных сил и техники через континент. При этом обсуждение соответствующих идей пока находится на ранней стадии, поэтому планы ЕК еще могут измениться.

Кроме того, в ЕС изучают возможность создания собственного парка грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов для транспортировки армий. Источники издания подчеркнули, что эту инициативу будет реализовать куда сложнее, так как региональное содружество обладает ограниченным бюджетом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о подготовке Запада к большой европейской войне.

