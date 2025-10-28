Лавров уличил Запад в подготовке к большой европейской войне

Страны Запада не скрывают приготовления к новой большой европейской войне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, передает ТАСС.

«Они не скрывают и те приготовления, которые ведут к западу от Союзного государства России и Белоруссии, новой большой европейской войны», — сказал глава МИД РФ.

21 октября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что европейские политические деятели в лице «макронов» и «мерцев» предлагают народам Европы лишь русофобию и активную подготовку к вооруженному конфликту с РФ. Глава СВР отметил, что европейские страны, привыкшие к американскому влиянию после Второй мировой войны, испытывают трудности с адаптацией к новым условиям в мире.

22 октября начальник штаба армии Франции Пьер Шилль заявил, что Европе необходимо готовиться к «неизбежной» войне, которая может начаться «утром». В этой связи он призвал Париж подготовиться к «растущим угрозам, которые становятся все более серьезными и радикальными».

Ранее Медведев заявил, что Трамп встал на тропу войны с Россией.