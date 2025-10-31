На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда у Украины кончатся деньги

The Economist: деньги на Украине могут закончиться к февралю 2026 года
Depositphotos

Если Европа не сможет найти источники финансирования Киева, деньги на Украине кончатся уже к февралю 2026 года. Об этом пишет журнал The Economist.

«Украина сталкивается с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, к концу февраля у нее закончатся деньги. Кромка обрыва стремительно приближается», — говорится в сообщении издания.

Как пишет The Economist, критический момент «стремительно приближается» на фоне того, как президент Дональд Трамп прекратил финансовую поддержку Украины со стороны Америки.

Кроме того, внутренние заимствования на Украине также постепенно иссякают, обращает внимание журнал.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина намерена получать денежные средства от стран Запада в течение ближайших двух-трех лет.

28 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Европе, взявшей на поруки Украину, придется долго ее содержать. Он отметил, что Киев умеет «клянчить» деньги и тратить их так, что «потом никаких следов не найти». Песков считает, что власти Украины еще долго будут продолжать эту практику — не один, не два, не три года.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».

Переговоры о мире на Украине
