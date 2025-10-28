Зеленский хочет получать деньги от Запада еще два-три года

Зеленский: Украина рассчитывает, что Запад будет давать деньги еще два-три года

Украина намерена получать денежные средства от стран Запада в течение ближайших двух-трех лет. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает газета «Европейская правда».

«Мы не будем десятилетиями воевать, но вы (европейские лидеры – «Газета.Ru») должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа - два-три года», — подчеркнул он.

28 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Европе, взявшей на поруки Украину, придется долго ее содержать. Он отметил, что Киев умеет «клянчить» деньги и тратить их так, что «потом никаких следов не найти». Песков считает, что власти Украины еще долго будут продолжать эту практику — не один, не два, не три года.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск со ссылкой на слова украинского президента заявил, что Украина готова воевать еще два-три года. При этом в разговоре с Туском Зеленский выразил надежду на то, что конфликт не продлится 10 лет.

Польский премьер не сомневается, что Украина выживет как независимое государство. По словам Туска, сегодня российская экономика сталкивается с «драматическими» проблемами, которые усугубляются новыми санкциями, и «не имеет ни единого шанса выжить» в долгосрочной перспективе.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».