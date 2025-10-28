Европе, взявшей на поруки Украину, придется долго ее содержать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге поддержку киевского режима со стороны стран ЕС.

«Взяв на поруки такого «клиента» в виде киевского режима, европейцам придется долго содержать его», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Киев умеет «клянчить» деньги и тратить их так, что «потом никаких следов не найти». Песков считает, что власти Украины еще долго будут продолжать эту практику — не один, не два, не три года.

В связи с этим Песков призвал европейцев приготовиться. По его мнению, если отношения стран Европы с Киевом будут выстраиваться так же, как сейчас, то им «придется раскошеливаться все больше и больше».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск со ссылкой на слова украинского президента Владимира Зеленского заявил, что Украина готова воевать еще два-три года. При этом в разговоре с Туском Зеленский выразил надежду на то, что конфликт не продлится 10 лет.

Польский премьер не сомневается, что Украина выживет как независимое государство. По словам Туска, сегодня российская экономика сталкивается с «драматическими» проблемами, которые усугубляются новыми санкциями, и «не имеет ни единого шанса выжить» в долгосрочной перспективе.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».