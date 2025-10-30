В ООН отреагировали на возможные ядерные испытания США

ООН призвала избегать эскалации на фоне заявления Трампа о ядерных испытаниях

Странам необходимо избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности с катастрофическими последствиями. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак, его слова приводит ТАСС.

Так Хак прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении США проведения ядерных испытаний.

В ООН подчеркнули, что ядерные риски в мире уже находятся на тревожно высоком уровне.

«Генсекретарь некоторое время говорит, что текущие ядерные риски — тревожно высокие, необходимо избегать действий, которые могут привести к просчету или эскалации с катастрофическими последствиями», — сказал Хак.

Накануне на странице в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству войны начать испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, Соединенные Штаты будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Ранее в КНР прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США.