На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ООН отреагировали на возможные ядерные испытания США

ООН призвала избегать эскалации на фоне заявления Трампа о ядерных испытаниях
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Global Look Press

Странам необходимо избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности с катастрофическими последствиями. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак, его слова приводит ТАСС.

Так Хак прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении США проведения ядерных испытаний.

В ООН подчеркнули, что ядерные риски в мире уже находятся на тревожно высоком уровне.

«Генсекретарь некоторое время говорит, что текущие ядерные риски — тревожно высокие, необходимо избегать действий, которые могут привести к просчету или эскалации с катастрофическими последствиями», — сказал Хак.

Накануне на странице в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству войны начать испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, Соединенные Штаты будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Ранее в КНР прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами