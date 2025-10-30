В России назвали причины возобновления ядерных испытаний США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп специально сделал настолько «расплывчатое» заявление относительно возобновления ядерных испытаний, чтобы вызвать «большую информационную волну». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член совета по внешней и оборонной политике, политик Андрей Климов.

«Стоит отметить, что пока никаких официальных заявлений на этот счет сделано не было, была публикация Трампа в социальных сетях, в которой он использовал весьма расплывчатые формулировки. Исходя из этой публикации нельзя понять, собирается ли Вашингтон возобновить ядерные испытания боеприпасов или чего-то, что является носителем боеприпасов. Это все было специально, чтобы поднять информационную волну», — сказал политик.

По его мнению, американский президент рассчитал и тайминг для подобного заявления, потому что сделал его ровно перед встречей с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Трамп, как человек, который был воспитан в традициях американского купечества, занимающегося сделками с имуществом, привык накануне сделок делать их медийное обеспечение, то есть повышать ставки или понижать ставки. Так что, сделав заявление прямо перед встречей с Си Цзиньпином, он повысил ставки, а в Пекине его послание явно услышали», — считает Климов.

Он не исключает, что Трамп посылал сигнал не только Китаю, но и России и хотел напомнить, что «большая ядерная кнопка все еще у Вашингтона».

«Я лично пока рассматриваю все это как попытку должным образом использовать поездку на Восток для подготовки к промежуточным выборам в конгресс. Трамп хочет показать себя сильным международным лидером и главой Республиканской партии, который может обеспечить США светлое будущее», — заключил Климов.

На странице в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству войны (Пентагону) начать испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Ранее в КНР прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США.