Спецпредставитель Путина пошутил о запрете ЕС на экспорт унитазов в Россию

Дмитриев: ЕС запретил экспорт унитазов в Россию, так как самому потребуется
Алексей Никольский/РИА Новости

Граждане России с юмором отнеслись к запрету Евросоюза на экспорт унитазов и биде в РФ. В то же время европейские производители сантехники несут убытки, заявил в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются. Ассоциация итальянских предпринимателей: «хотя для россиян это забавно — запрет на использование сантехники забавен, но для нас это не смешно», — написал руководитель РФПИ.

23 октября президент России Владимир Путин в ходе съезда Русского географического общества пошутил, что решение ЕС по унитазам и биде «дорого обойдется».

Евросоюз в 19-м пакете санкций, который вступил в силу, запретил поставлять в Российскую Федерацию «биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления».

Ранее постпредство РФ назвало санкции ЕС «сизифовым трудом».

Санкции против России
