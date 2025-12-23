На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия нанесла удары «Калибром» по объектам в Одессе и Ровно

Военкор Коц сообщил об ударах «Калибрами» по объектам в Одессе и Ровно
Вадим Савицкий/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о нанесении Россией комбинированного удара по Украине крылатыми ракетами «Калибр». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия наносит комбинированный удар по украинской энергетике. Десятки «Гераней», «Калибры» из Черного и Каспийского морей и, конечно, ракеты Х-101, запущенные нашими стратегами в день 111-летия дальней авиации», — сообщает журналист.

Коц отмечает, что «Герани» нанесли удар по припортовой инфраструктуре и судну в Одессе. Не обделена вниманием была и Западная Украина. Здесь впервые за долгое время, отмечает журналист, российские дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Военный корреспондент отмечает, что после атак на украинскую инфраструктуру, внеплановые отключения замечены в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 23 декабря Вооруженные силы РФ выпустили по территории страны более 650 дронов и 30 ракет, под удар попали 13 областей республики.

В связи с этим он заявил, что «мир давит на Россию недостаточно». Политик призвал к «реакции». По словам украинского лидера, «нужно дожимать Россию до мира и гарантированной безопасности».

Ранее в США отреагировали на слова Зеленского об использовании активов России.

Теперь вы знаете
