Постпредство РФ назвало санкции ЕС «сизифовым трудом»

Европейские санкции против России бесполезны, не могут обрушить экономику страны и вредят больше тем, кто их вводит, считают в постоянном представительстве РФ при Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

«Евросоюз упорно продолжает заниматься «сизифовым трудом» <...>. Никакие рестриктивные меры ЕС не способны обрушить российскую экономику», — подчеркнули в дипмиссии.

Представители постпредства добавили, что санкции не останутся без ответа России.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее в МИД РФ назвали контрпродуктивным решение США ввести новые санкции.