В Братске мужчина сжег баню соседки из-за долга

В Братске суд вынес приговор местному жителю, который поссорился с соседкой и устроил пожар на ее участке. Об этом сообщает ТК «Город».

Подсудимый и потерпевшая жили по соседству в частных домах. Мужчина периодически помогал женщине по хозяйству: колол дрова, вскапывал огород. Однажды по ее просьбе он одолжил ей 10 тысяч рублей. Летом мужчина позвонил соседке, когда та была в отъезде в Братске, и напомнил о долге.

По словам подсудимого, женщина отказалась возвращать деньги. Тогда он решил отомстить, злоумышленник проник в соседскую баню, разлил там бензин и поджег его. Строение быстро загорелось, на место выехали пожарные. Общий ущерб потерпевшая оценила в 150 тысяч рублей.

Поджигателя вскоре задержали, он признался в содеянном. До суда мужчина частично возместил ущерб, выплатив 50 тысяч рублей и помогая с восстановлением постройки, а также принес извинения. Приговором суда поджигателю назначено наказание в виде года лишения свободы условно.

