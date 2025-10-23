На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пошутил, что решение по унитазам Европе «дорого обойдется»

Путин: унитазы ЕС понадобятся самой, если она продолжит проводить нынешнюю политику
Президент России Владимир Путин в ходе съезда Русского географического общества заявил, что унитазы Европе понадобятся самой, если она продолжит проводить нынешнюю политику в отношении России. Его слова приводит ТАСС.

«Это им дорого обойдется. Они [унитазы] им в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ», — сказал Путин.

До этого стало известно, что Европейский союз (ЕС) в 19-м пакете санкций запретил поставлять в Россию «биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления».

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.

