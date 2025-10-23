В новый пакет санкций ЕС против РФ попали унитазы и биде

Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и биде

Европейский союз (ЕС) запретил поставлять в РФ унитазы, биде, раковины и прочую сантехнику. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, передает ТАСС.

В списке категорий товаров, запрещенных к ввозу в Россию из-за санкций ЕС, находятся «биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления».

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции страны затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.