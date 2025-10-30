Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу новый запрос по теме расследования провокации в Буче. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров направил очередное послание генеральному секретарю Гутеррешу по данной теме», — сказала она.

По словам дипломата, российская сторона ждет реакции.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел страны обвинил Украину в провокации в Буче. Она была предпринята для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией, отметил президент.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что события в Буче являются информационно-психологической операцией Великобритании.

Весной 2022 в город Буча, расположенный на расстоянии менее 50 километров от Киева, вошли украинские войска и подразделения территориальной обороны. Спустя несколько дней в Буче были проведены несколько волн зачисток, организованных местными силовыми структурами. Западные и украинские средства массовой информации без предоставления каких-либо доказательств возложили ответственность за произошедшую трагедию на российскую армию.

Ранее Лавров заявил, что Гутерриш регулярно злоупотребляет своими полномочиями.