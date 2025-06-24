Лавров обвинил генсека ООН в злоупотреблении полномочиями

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш регулярно злоупотребляет своими полномочиями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Огромное сожаление вызывает позиция генерального секретаря ООН господина Гутерриша, <...> который регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями, отказываясь... называть вещи своими именами и даже содействовать в получении элементарной информации», — сказал глава МИД России.

Лавров добавил, что о позиции Гутерриша свидетельствует его нежелание использовать свой авторитет для предоставления России списка имен людей, найденных на улицах Бучи в апреле 2022 года, а также отсутствие расследования трагедии в Одессе в 2014 году.

В марте глава МИД России выразил глубокое беспокойство в связи со словами генерального секретаря ООН, усмотрев в них игнорирование роли Красной армии в освобождении Аушвиц-Биркенау. Лавров подчеркнул, что его обеспокоенность вызвана не личными качествами Гутерриша, а его должностью.

Ранее Захарова обвинила генсека ООН в нарушении Устава организации из-за слов про Сумы.