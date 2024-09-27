Лукашенко заявил, что события в Буче имеют британский след

События в Буче весной 2022 года являются информационно-психологической операцией Великобритании. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

«Помните — Буча в Украине? Это была информационно-психологическая операция, и притом наша разведка четко установила, кто это был. Это были британцы, они организовывали», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что белорусские специалисты получили всю необходимую информацию, подтверждающую эту версию. По словам президента Белоруссии, специалисты отследили номера машин, а также, как на них приезжали в Бучу.

Белорусский лидер добавил, что в основе информационной войны, которая ведется в настоящее время, должна быть только правда.

В июне российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел страны обвинил Украину в провокации в Буче (Киевская область) для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией.

Ранее в Кремле отреагировали на слухи о подготовке Киевом «новой Бучи».