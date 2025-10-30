На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отклонил апелляцию по аресту зампреда «Яблока» Круглова

Суд отклонил апелляцию по аресту зампреда «Яблока» и экс-депутата Круглова
Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд рассмотрел и отклонил жалобу защиты бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова по избранию меры пресечения в виде СИЗО по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Защита настаивала, что решение суда неоправданно и незаконно, так как Круглов не скрывался от следствия, не угрожал и не собирался угрожать свидетелям. Кроме того, личность Круглова и его положительную характеристику суд не учел, утверждали адвокаты.

Сам Максим Круглов указывал, что загранпаспорт у него изъяли при избрании в ходе меры пресечения.

«У меня ученая степень, я преподаю в университете. Я занимаю должность заместителя председателя в партии «Яблоко». Я женат, у меня есть дочь. Я не собираюсь скрываться и мешать следствию. Ровно наоборот», — заявил Круглов.

Тем не менее, суд отклонил апелляцию защиты.

1 октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Круглова. По версии ведомства, в апреле 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев.

2 октября Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение об аресте экс-депутата. В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза». Защита парировала, что у бывшего депутата Мосгордумы забрали загранпаспорт, скрыться он не может и не будет этого делать по принципиальным соображениям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал имущество бывшего депутата Мосгордумы.

