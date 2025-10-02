Экс-депутата Мосгордумы отправили в СИЗО из-за постов о Буче и Мариуполе

Заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов арестован по обвинению в распространении фейков о российской армии. Решение об этом 2 октября принял Замоскворецкий районный суд Москвы. В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза». Защита парировала, что у Круглова забрали загранпаспорт, скрыться он не может и не будет этого делать по принципиальным соображениям.

Зампред партии «Яблоко» Максим Круглов арестован и направлен в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии. Такое решение приняла судья Замоскворецкого районного суда Москвы Ольга Чепурина. Круглову предъявили официальное обвинение, в следственном изоляторе он пробудет как минимум до 29 ноября.

Следствие требует привлечь политика к ответственности за два поста в его Telegram-канале, опубликованных в 2022 году вскоре после начала спецоперации. В одном из них он отзывался о событиях в украинской Буче, в другом — о событиях в Мариуполе.

«Круглов в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины», — сказано в сообщении столичного управления СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической/идеологической ненависти»). В случае признания вины судом возможное наказание — от крупного штрафа (до 5 млн рублей) до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Что известно о задержании

Круглова задержали в Петербурге 1 октября и доставили в Москву для следственных действий. Свою вину он не признает. Пресс-служба «Яблока» со ссылкой на адвоката Наталью Тихонову сообщила, что следственные действия закончились только около 8:30 мск. Дома у подозреваемого прошел обыск с изъятием документов, включая его партийный билет.

Telegram-канал «Осторожно новости» приводит текст речи Круглова в суде. Политик отметил, что партия «Яблоко», которую он представляет, «встроена в институты власти», он состоит в ней с 17 лет, и ему чужды любые радикальные действия.

«Я работал в абсолютно легальном поле, пространстве. Не делал никаких незаконных действий, это вписывалось в политическую культуру, традиции, законодательство России. Партия участвует в выборах, я сам неоднократно участвовал в них, был депутатом Мосгордумы», — сказал Круглов.

Аргументы следствия он назвал «странными».

«Моя принадлежность к политическому классу поможет мне скрыться? Я убежден, что политическая работа должна быть в рамках того поля, законодательства, которое есть в России. В случае избрания меры пресечения, не связанной с СИЗО, я обязуюсь являться на допросы к следователю, выполнять все нормы и ни в коем случае не скрываться», — сказал политик, напомнив, что у него изъяли загранпаспорт и он не может им воспользоваться.

У Круглова есть дочь 2014 года рождения и жена, он просил суд не лишать его возможности видеться с семьей и избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

За Круглова поручились основатель «Яблока» Григорий Явлинский и глава партии Николай Рыбаков, который лично прибыл на заседание.

Кто такой Максим Круглов

Максиму Круглову 38 лет. Он родился в Москве, детство провел в районе Люблино, учился в школе в Печатниках. По образованию политолог (РГСУ, затем аспирантура РГГУ). Кандидат политических наук. В партии «Яблоко» состоит с 17 лет. Впервые баллотировался в столичную думу в 2014 году, но проиграл, набрав 16% голосов.

В 2019 году был избран депутатом Мосгордумы, победив на выборах по 14-му одномандатному округу с результатом 39,3% голосов. Руководил фракцией партии «Яблоко» в Мосгордуме, был членом комиссий по образованию, госстроительству и местному самоуправлению, науке и промышленности.

С 2023 года — заместитель председателя партии. В 2024 году вновь пытался баллотироваться в Мосгордуму, но не был зарегистрирован в качестве кандидата из-за признания части собранных в его поддержку подписей недействительными.