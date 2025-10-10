Суд арестовал имущество бывшего депутата Мосгордумы

Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущество бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова, которого обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Удовлетворено ходатайство о наложении ареста на имущество», — следует из данных инстанции.

1 октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Круглова. По версии ведомства, в апреле 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев.

2 октября Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение об аресте экс-депутата. В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза». Защита парировала, что у бывшего депутата Мосгордумы забрали загранпаспорт, скрыться он не может и не будет этого делать по принципиальным соображениям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Москве арестовал историка русской кухни Павла Сюткина.