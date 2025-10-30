Трамп не увидел рисков после объявления о ядерных испытаниях

Трамп заявил, что не видит рисков после объявления о ядерных испытаниях в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возросшими ядерные риски после объявления о возобновлении испытаний, и продолжает настаивать на разоружении. Его слова по итогам переговоров с Си Цзиньпином приводит РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что «хотел бы видеть денуклеаризацию». Он также заявил, что не считает возросшими риски после объявления США о ядерных испытаниях.

«Я так не думаю. Думаю, мы достаточно обеспечены. У нас больше всех, но я вижу, что они проводят испытания. Если они проводят тесты, то и мы должны», — сказал Трамп.

До этого Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

В свою очередь сенатор от Демократической партии США Эд Марки призвал администрацию Дональда Трампа обсудить вопрос ядерного разоружения с Россией, поскольку это единственный путь «избежать катастрофы».

