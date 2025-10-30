На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе США выступили против ядерных испытаний на территории страны

Конгрессвумен Тайтус заявила, что не допустит проведения в США ядерных испытаний
true
true
true
close
Paul R. Jones/Shutterstock/FOTODOM

Конгрессвумен-демократ от штата Невада Дина Тайтус намерена представить законодательство, блокирующее директиву американского президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Х.

«Абсолютно нет. Я внесу законопроект, чтобы положить этому конец», — прокомментировала Тайтус публикацию Reuters о планах Трампа.

До этого президент США в Truth Social поручил министерству войны приступить к проведению ядерных испытаний, заявив, что они будут проходить «на равной основе» с другими государствами.

29 октября Трамп заявил, что США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок.

За день до этого Трамп рассказал, что Соединенные Штаты обладают «самой сильной и мощной в истории мира» армией. Глава Белого дома выразил уверенность, что в будущем Вооруженные силы США будут становиться только сильнее и мощнее.

Ранее в Кремле высказались о влиянии испытаний ракеты «Буревестник» на отношения РФ и США.

