Трамп оценил мощь американских войск

Трамп назвал Вооруженные силы США самыми сильными и мощными за всю историю мира

США обладают «самой сильной и мощной в истории мира» армией, заявил президент страны Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства выступил перед военнослужащими на авианосце USS George Washington, который в данный момент находится на базе Военно-морских сил США в японском городе Йокосука.

«У США самые сильные и мощные вооруженные силы в истории мира. Нет вооруженных сил как наши, даже близко. Ни у кого нет нашего оружия», — сказал американский лидер.

Он выразил уверенность, что в будущем Вооруженные силы США будут становиться только сильнее и мощнее.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. В ходе встречи российский лидер объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

На следующий день это заявление прокомментировал Трамп. Он отметил, что Вашингтон и Москва «не играют в игры» друг с другом и что у берегов РФ находится американская атомная подводная лодка.

Ранее в Кремле высказались о влиянии испытаний ракеты «Буревестник» на отношения РФ и США.