На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп оценил мощь американских войск

Трамп назвал Вооруженные силы США самыми сильными и мощными за всю историю мира
true
true
true
close
Jose Luis Magana/AP

США обладают «самой сильной и мощной в истории мира» армией, заявил президент страны Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства выступил перед военнослужащими на авианосце USS George Washington, который в данный момент находится на базе Военно-морских сил США в японском городе Йокосука.

«У США самые сильные и мощные вооруженные силы в истории мира. Нет вооруженных сил как наши, даже близко. Ни у кого нет нашего оружия», — сказал американский лидер.

Он выразил уверенность, что в будущем Вооруженные силы США будут становиться только сильнее и мощнее.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. В ходе встречи российский лидер объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

На следующий день это заявление прокомментировал Трамп. Он отметил, что Вашингтон и Москва «не играют в игры» друг с другом и что у берегов РФ находится американская атомная подводная лодка.

Ранее в Кремле высказались о влиянии испытаний ракеты «Буревестник» на отношения РФ и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами