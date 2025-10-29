На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о превосходстве США в разработке ядерных подводных лодок

Трамп: США на 25 лет опережают конкурентов в области ядерных подлодок
Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок. Об этом в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам президента, США занимают первое место в мире по качеству выпускаемого ими оружия и возможностям. Как он сказал, все остальные страны хотят покупать вооружения у Вашингтона.

«В области ядерных подлодок мы настолько далеко продвинулись, что опережаем конкурентов примерно на 25 лет», — подчеркнул Трамп.

Также он отметил, что США лидируют в областях искусственного интеллекта и квантовых технологий. Кроме того, государство занимает ведущие позиции в области ядерных разработок.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. Во время встречи глава государства объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Позднее это заявление прокомментировал хозяин Белого дома. Трамп обратил внимание, что Москва и Вашингтон «не играют в игры» друг с другом. В то же время он добавил, что у берегов РФ находится американская атомная подлодка.

Ранее Трамп заявил, что США обладают «самой сильной и мощной в истории мира» армией.

