Трамп приказал начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поручил министерству войны приступить к проведению ядерных испытаний, заявив, что они будут проходить «на равной основе» с другими государствами. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, решение принято на фоне активности других стран в сфере испытаний. Он подчеркнул, что «процесс начнется немедленно». Американский лидер также отметил, что США располагают самым крупным ядерным арсеналом в мире, уточнив, что его наращивание и модернизация велись во время его первого президентского срока.

29 октября Трамп заявил, что США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок.

За день до этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают «самой сильной и мощной в истории мира» армией. Глава Белого дома выразил уверенность, что в будущем Вооруженные силы США будут становиться только сильнее и мощнее.

Ранее в Кремле высказались о влиянии испытаний ракеты «Буревестник» на отношения РФ и США.