На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп приказал начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил, что приказал начать тестирование ядерного оружия США
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил министерству войны приступить к проведению ядерных испытаний, заявив, что они будут проходить «на равной основе» с другими государствами. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, решение принято на фоне активности других стран в сфере испытаний. Он подчеркнул, что «процесс начнется немедленно». Американский лидер также отметил, что США располагают самым крупным ядерным арсеналом в мире, уточнив, что его наращивание и модернизация велись во время его первого президентского срока.

29 октября Трамп заявил, что США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок.

За день до этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают «самой сильной и мощной в истории мира» армией. Глава Белого дома выразил уверенность, что в будущем Вооруженные силы США будут становиться только сильнее и мощнее.

Ранее в Кремле высказались о влиянии испытаний ракеты «Буревестник» на отношения РФ и США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами