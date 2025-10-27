В Кремле оценили влияние испытаний ракеты «Буревестник» на отношения с США

Испытания новой российской ракеты «Буревестник» — не повод для эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос, не приведет ли анонс новой ракеты к очередной эскалации в отношениях между двумя государствами.

Он добавил, что на данный момент отношения России и США находятся на «минимальном уровне». По словам Пескова, пока лишь наметились «первые, робкие» усилия для того, чтобы вывести их из состояния прежнего оцепенения.

26 октября президент России Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого заслушал доклад об успешном испытательном полете новой крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Узнав об успешных испытаниях «Буревестника», президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «не играет в игры» с Москвой и что у берегов России находится американская атомная подлодка.

