Эрдоган вручит генсеку ООН международную премию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по случаю празднования Дня Республики в Анкаре заявил, что вручит Международную премию мира имени Ататюрка 2025 года генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Его слова приводит ТАСС.

«Нашу Международную премию мира имени Ататюрка мы вручим генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Антониу Гутерришу. Я выражаю ему благодарность за усилия, направленные на установление мира и стабильности на всей Земле», — сказал турецкий лидер.

29 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Эрдогана и народ Турции с Днем Республики. По его словам, Анкара является надежным партнером Минска и подчеркнул многогранный и плодотворный характер двусторонних связей. Белорусский лидер отметил, что Турция продолжает путь инноваций и реформ, играя важную роль в поддержании мира и стабильности как в регионе, так и на мировой арене.

25 октября Эрдоган заявил, что в современных реалиях стало невозможно заниматься мирным урегулированием конфликтов без участия Анкары.

