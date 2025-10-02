На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил инициативу РФ о запуске выборов нового генсека ООН

Дипломат Долгов: реформа ООН назрела давно
Kay Nietfeld/Global Look Press

Россия намерена запустить выборы нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) более, чем за год до окончания полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша, чтобы создать максимальный временной задел для проведения консультаций относительно кандидатов на этот пост. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Он пояснил, что позиции Москвы и Запада на сегодняшний день далеки, однако фигура генсека ООН — это всегда результат компромисса.

«Гутерриш — откровенно слабый генсек, во многом подпавший под влияние Запада. Я даже не могу вспомнить ни одного его решения или высказывания по наиболее наболевшим и актуальным вопросам. Как, например, он реагировал на обстрелы Украиной западным вооружением наших мирных жителей? По сути — никак», — отметил Долгов.

Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, во время председательства в ООН в октябре российская сторона хочет начать процесс выбора ее нового генсека.

Он уточнил, что необходимое для начала процедуры совместное письмо председателей Генассамблеи и Совбеза ООН необязательно будет подготовлено в октябре. В прошлый раз его составили в середине декабря.

Ранее Лавров и генсек ООН обсудили Украину.

