Эрдоган заявил о невозможности урегулировать конфликты без участия Турции

Эрдоган: многие современные конфликты невозможно урегулировать без Турции
true
true
true
close
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

В современных реалиях стало невозможно заниматься мирным урегулированием конфликтов без участия Турции, и российско-украинский — не исключение. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, весь мир вынужден признать, что за столом переговоров всегда находится более сильная Турция.

«От Сирии до Газы, от Персидского залива до конфликта России и Украины — нигде нельзя привести ситуацию к балансу без Турции», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Турция вызывает доверие как у соседей в регионе, так и во всем мире, потому что она «экспортирует мир и стабильность».

Эрдоган добавил, что его страна обретает глобальную силу в области внешней политики, демократии, обороны и экономики, а утверждения об отдалении Турции от Запада были в конечном итоге разбиты.

До этого турецкий лидер заявил о готовности принять возможный саммит Россия — США. Он отметил, что Турция с самого начала конфликта работала над урегулированием ситуации. По словам Эрдогана, Анкара находится в хороших отношениях с обеими сторонами, в связи с чем она обладает преимуществом на пути к миру.

Ранее Эрдоган рассказал, кому выгоден конфликт на Украине.

