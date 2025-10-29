Лукашенко поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики

Лукашенко поздравил Эрдогана с Днем Республики и отметил роль Турции в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции с Днем Республики. Текст обращения опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что Анкара является надежным партнером Минска и подчеркнул многогранный и плодотворный характер двусторонних связей. По мнению белорусского лидера, Турция продолжает путь инноваций и реформ, играя важную роль в поддержании мира и стабильности как в регионе, так и на мировой арене.

Президент Белоруссии выразил уверенность, что дальнейшее развитие двусторонних контактов будет способствовать углублению и интенсификации отношений на пользу народов обеих стран.

Провозглашение Турецкой Республики состоялось 29 октября 1923 года, когда в конституцию страны внесли поправки, юридически закрепившие новый государственный строй. Первым главой Республики стал Мустафа Кемаль Ататюрк. Его считают основателем современного турецкого государства.

Ранее в Кремле рассказали о возможном разговоре Путина и Эрдогана.