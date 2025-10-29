На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле исключили отказ Европы от русофобских устремлений

Песков: в ближайшем будущем Европа не откажется от русофобских устремлений
Maxim Shemetov/Reuters

В ближайшем будущем Евросоюз не откажется от русофобских устремлений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Европейском континенте, в европейских столицах, то представить себе, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений, милитаристских устремлений, и у них куда-то испарится эта милитаристская истерика, мне не представляется это возможным», — сказал представитель Кремля.

22 октября политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт заявил, что Европа, раздувая воинственную риторику в адрес России, сама того не понимая, втягивается в реальные боевые действия. Он сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой в преддверии Первой мировой войны.

Эксперт также обратил внимание, что разжигая русофобию, европейские политики при этом не видят своих солдат в реальных окопах. Однако, по его словам, политическая эскалация часто ведет к военной эскалации.

Ранее были названы главные русофобы в Европе.

