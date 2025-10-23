Политолог объяснил, чем рискует ЕС, раздувая воинственную риторику в адрес РФ

Раздувая воинственную риторику в адрес России, Европа, сама того не понимая, втягивается в реальные боевые действия. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт. Он сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой в преддверии Первой мировой войны.

Эксперт также обратил внимание, что разжигая русофобию, европейские политики при этом не видят своих солдат в реальных окопах. Однако, по его словам, политическая эскалация часто ведет к военной эскалации.

«Они действуют в рамках сугубо политической логики. Мы с вами сравнивали уже это с тем, как случилась Первая мировая война. Все заявляли, заявляли, заявляли... И в итоге сами стали заложниками своих заявлений, когда уже отступать стало некуда. И так и втянулись в реальную войну», — отметил Бовт.

При этом политики того времени были уверены, что подобное не может произойти в XX веке, напомнил он.

В начале октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европа готовится к военному столкновению с Россией. По его словам, учения НАТО у границ РФ принимают все более агрессивный характер.

Ранее издание The European Conservative писало, что Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией.