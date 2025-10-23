На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, чем рискует ЕС, раздувая воинственную риторику в адрес РФ

Политолог Бовт: воинственная риторика ЕС грозит реальными боевыми действиями
true
true
true
close
Global Look Press

Раздувая воинственную риторику в адрес России, Европа, сама того не понимая, втягивается в реальные боевые действия. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт. Он сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой в преддверии Первой мировой войны.

Эксперт также обратил внимание, что разжигая русофобию, европейские политики при этом не видят своих солдат в реальных окопах. Однако, по его словам, политическая эскалация часто ведет к военной эскалации.

«Они действуют в рамках сугубо политической логики. Мы с вами сравнивали уже это с тем, как случилась Первая мировая война. Все заявляли, заявляли, заявляли... И в итоге сами стали заложниками своих заявлений, когда уже отступать стало некуда. И так и втянулись в реальную войну», — отметил Бовт.

При этом политики того времени были уверены, что подобное не может произойти в XX веке, напомнил он.

В начале октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европа готовится к военному столкновению с Россией. По его словам, учения НАТО у границ РФ принимают все более агрессивный характер.

Ранее издание The European Conservative писало, что Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами