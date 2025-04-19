В биографии некоторых лидеров Европы и официальных лиц в Брюсселе высокого уровня есть интересные детали, которые объясняют политику русофобии ЕС. Об этом в своем канале на YouTube заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода.

«Например, один из столпов европейской политики — Кая Каллас — она из Эстонии, в этой стране проходят шествия бывших легионеров СС… и все одобрено правительствами <…> Отец будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца был нацистом, дед Каллас, кстати, служил в СС», — подчеркнул он.

По словам аналитика, все это говорит о возрождении «старых движений» в Европе под прикрытием русофобии.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы евродипломатии Кайи Каллас о недопустимости поездки на парад Победы в Москве 9 мая. Он напомнил, что является премьер-министром суверенной страны и заявил, что никто не может давать ему подобных указаний. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требования Каллас следует рассматривать как неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, вследствие чего ее нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. Подобнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции поинтересовались, кто дал Каллас право запрещать праздновать День Победы.