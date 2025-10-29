Глава РФПИ заявил, что Россия приближается к миру на Украине

РФ постепенно приближается к мирному урегулированию украинского конфликта, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы находимся на пути к миру, и как миротворцы нуждаемся в том, чтобы это произошло. <...> Мы также на пути к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным», — сказал Дмитриев.

По его словам, Москва не хочет, чтобы конфликт и дальше разрастался.

24 октября Кирилл Дмитриев прибыл в США после введения американским руководством новых санкций в отношении РФ. Он прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями администрации президента страны Дональда Трампа.

25 октября Дмитрий сообщил, что американская администрация очень хочет понять позицию Москвы. По его словам, хозяин Белого дома и его специальный посланник Стивен Уиткофф имеют «большое желание понять логику российских властей». Он добавил, что только через понимание логики можно ей или следовать или ее модифицировать и предлагать что-то другое.

Ранее в Кремле оценили важность неформальных контактов Москвы и Вашингтона.