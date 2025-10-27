На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили важность неформальных контактов Москвы и Вашингтона

Песков назвал неформальные контакты РФ и США важной составляющей диалога
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Неформальные контакты между Москвой и Вашингтоном являются важной составляющей двустороннего диалога, особенно на фоне ряда недружественных шагов со стороны американских властей. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это лишь маленький шаг в долгой дороге. <...> Это очень нужная работа, но здесь нужно большое, безусловно, большое терпение», — сказал представитель Кремля.

24 октября специальный представитель российского лидера Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США после введения американским руководством новых санкций в отношении РФ. Он прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями администрации президента страны Дональда Трампа.

25 октября Дмитрий сообщил, что американская администрация очень хочет понять позицию Москвы. По его словам, хозяин Белого дома и его специальный посланник Стивен Уиткофф имеют «большое желание понять» логику российских властей. Он добавил, что только через понимание логики можно ей или следовать или ее модифицировать и предлагать что-то другое.

Ранее в конгрессе США выступили за диалог с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами