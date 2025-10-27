В Кремле оценили важность неформальных контактов Москвы и Вашингтона

Неформальные контакты между Москвой и Вашингтоном являются важной составляющей двустороннего диалога, особенно на фоне ряда недружественных шагов со стороны американских властей. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это лишь маленький шаг в долгой дороге. <...> Это очень нужная работа, но здесь нужно большое, безусловно, большое терпение», — сказал представитель Кремля.

24 октября специальный представитель российского лидера Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США после введения американским руководством новых санкций в отношении РФ. Он прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями администрации президента страны Дональда Трампа.

25 октября Дмитрий сообщил, что американская администрация очень хочет понять позицию Москвы. По его словам, хозяин Белого дома и его специальный посланник Стивен Уиткофф имеют «большое желание понять» логику российских властей. Он добавил, что только через понимание логики можно ей или следовать или ее модифицировать и предлагать что-то другое.

Ранее в конгрессе США выступили за диалог с РФ.