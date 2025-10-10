Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения

Два подарка на день рождения имеют особую ценность — это иконы, которые спасли бойцов от пуль. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, передает РИА Новости.

«Два их них имеют особую ценность: один из командующих передал мне две иконы, на них вмятины от пуль, и они передали мне эти иконы в подарок. Я им очень благодарен, я их обязательно найду, с ними переговорю», — сказал глава государства.

7 октября Кремль опубликовал кадры обеда Путина с военными, который прошел в Санкт-Петербурге в день рождения главы государства. На кадрах запечатлены сидящие за столом российский лидер, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск.

Президент пригласил военнослужащих на обед во время визита в Петропавловский собор.

Ранее лидеры Китая и КНДР «нестандартно» поздравили Путина с днем рождения.