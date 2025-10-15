Стало известно, где Путин хранит иконы, подаренные ему военными

Президент России Владимир Путин хранит дома иконы, которые подарили ему военнослужащие на день рождения. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, правильно», — сказал он, отвечая на вопрос, дома ли хранятся эти иконы.

Представитель Кремля добавил, что глава российского государства встретится с этими военными, когда позволит график.

«Захочет ли публично, не знаю, но после того, как встреча состоится, мы расскажем поподробнее», — отметил Песков.

10 октября Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил, что два подарка на его день рождения имеют особую ценность — это иконы, которые спасли бойцов от пуль. Тогда президент России заявил, что пообщается с военнослужащими.

7 октября Кремль опубликовал кадры обеда Путина с военными, который прошел в Санкт-Петербурге в день рождения главы государства. На кадрах запечатлены сидящие за столом российский лидер, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск.

Президент пригласил военнослужащих на обед во время визита в Петропавловский собор.

Ранее лидеры Китая и КНДР «нестандартно» поздравили Путина с днем рождения.