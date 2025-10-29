Путин рассказал о связи здоровья населения и потребления морепродуктов

От уровня потребления рыбы и морепродуктов зависит здоровье нации и продолжительность жизни. Об этом сказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Неслучайно упомянул о том, что в странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий — в некоторых странах в два раза больше, чем у нас — там и продолжительность жизни выше», — сказал российский лидер.

До этого он поручил увеличить количество потребляемой рыбы в рационе россиян.

В середине октября Росстат сообщал, что в сентябре средняя цена на красную икру в России снизилась до 9,4 тыс. рублей за килограмм впервые с конца прошлого года. Снижение цен эксперты связывают с улучшением лососевой путины. В 2024 году вылов составил лишь 235 тысяч тонн — худший показатель за 20 лет, что вызвало резкий рост цен на красную икру. В этом году ситуация существенно лучше: по прогнозу ВАРПЭ, общий объем икры в сырце по итогам путины достигнет 21 тыс. тонн, что на 31% больше уровня прошлого года.

