Путин поручил увеличить количество потребляемой рыбы в рационе россиян

Россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстаёт от нормы, рекомендованной нашим Минздравом», — сказал глава государства.

22 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что объемы добычи красной рыбы и икры в России в 2025 году позволят полностью обеспечить внутренний рынок и направить часть продукции на экспорт. По его словам, благодаря хорошей путине этого года упаковки с красной рыбой и икрой могут подешеветь к новогоднему столу.

Росстат сообщал, что в сентябре средняя цена на красную икру в России снизилась до 9,4 тыс. рублей за килограмм впервые с конца прошлого года. Снижение цен эксперты связывают с улучшением лососевой путины. В 2024 году вылов составил лишь 235 тысяч тонн — худший показатель за 20 лет, что вызвало резкий рост цен на красную икру. В этом году ситуация существенно лучше: по прогнозу ВАРПЭ, общий объем икры в сырце по итогам путины достигнет 21 тыс. тонн, что на 31% больше уровня прошлого года.

Ранее россиянам назвали продукты — лидеры по содержанию витамина D.